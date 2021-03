Galaxy Watch 4 to nachodzące smartwatche marki Samsung. Mają one pracować pod kontrolą Wear OS. Wygląda na to, że Samsung Galaxy Watch nie otrzyma Tizen OS.

Samsung Galaxy Watch 4 to smartwatche, które już pojawiały się w przeciekach. Już wcześniej pojawiały się plotki, jakoby miały one pracować pod kontrolą Wear OS. To by oznaczało, że producent zrezygnuje po latach z platformy Tizen. Wygląda na to, że rzeczywiście tak będzie.

W oprogramowaniu dla modelu S20 doszukano się w sterowniku Wi-Fi nowego urządzenia o nazwie kodowej Merlot. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdy nie to, że są tu też nawiązania do Wear OS. Widać to na poniższym zrzucie ekranowym. Tak więc wygląda na to, że Samsung Galaxy Watch 4 zerwie z tradycją, którą jest platforma Tizen.

Samsung Galaxy Watch 4 z Wear OS zamiast Tizen nie musi być złym pomysłem

Z pewnością istnieje jakiś powód rozstania się w platformą Tizen. Samsung Galaxy Watch 4 będzie pierwszym smartwachem Koreańczyków z Wear OS. Na początku próbowali oni szczęścia z Androidem, ale potem przesiedli się na własne oprogramowanie. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Premiery spodziewamy się latem.

