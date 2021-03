Amazfit T-Rex Pro to nadchodzący smartwatch Huami. Jego cena w Europie wyniesie 169,90 euro, czyli około 780 złotych. Urządzenie jeszcze nie miało premiery. Tymczasem jeden z youtuberów opublikował wideo z tym zegarkiem, na którym ujawnia funkcje sprzętu i jego możliwości. Zobaczmy, co ma do zaoferowania Amazfit T-Rex Pro.

Smartwatch Amazfit T-Rex Pro to ma wzmocnioną obudowę, która będzie w stanie wytrzymać 10 ATM. Zegarek ma okrągły ekran AMOLED o przekątnej 1,3 cala ze szkłem Gorilla Glass 3. Następnie mamy baterię o pojemności 390 mAh. W przypadku używania GPS-u ma ona zapewnić nawet do 20 godzin pracy. To dwa razy więcej w porównaniu do poprzedniej generacji sprzętu.

Ponadto Amazfit T-Rex Pro oferuje funkcję Sp02, czyli zmierzy natlenienie krwi. Jest też optyczny pulsometr czy śledzenie ponad 100 różnych aktywności. W trakcie normalnego użytkowania bateria ma zapewnić do 18 dni pracy. Premiera jest już blisko. Znana specyfikacja techniczna smartwatcha widoczna jest poniżej.

Amazfit T-Rex Pro – specyfikacja techniczna

1,3-calowy ekranik AMOLED o nieznanej rozdzielczości ze szkłem Gorilla Glass 3

bateria o pojemności 390 mAh (do 18 dni pracy)

Bluetooth 5

optyczny pulsometr

GPS

funkcja Sp02

obudowa odporna na 10 ATM

śledzenie ponad 10 aktywności

kompatybilność z Androidem i iOS

źródło