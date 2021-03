Apple Pencil 3. generacji to nowy ołówek elektroniczny firmy z Cupertino, który doczekał się przecieku. Pewnie zobaczymy go wraz z tabletami iPad Pro 2021, które są obecnie obiektem plotek. W sieci pojawiło się zdjęcie prezentujące nadchodzące akcesorium. Sprzęt wygląda dosyć podobnie do poprzednika.

Apple Pencil 3 jest bardzo podobny do ołówka 2. generacji. Zasadniczą różnicą jest wykończenie. Tutaj widać powrót do błyszczącej powierzchni. W poprzedniej była ona matowa. Zdjęcie widzicie poniżej.

Apple Pencil 3 wraz z tabletami iPad Pro 2021, czyli pewnie w marcu

iPad Pro 2021 może zadebiutować jeszcze w marcu. Z pewnością Apple Pencil 3. generacji zostanie pokazany właśnie z nowymi tabletami. Wiemy, że mają zadebiutować z bardzo wydajnym procesorem, który ma dorównywać możliwościom układowi M1 z ostatnich Maców. Tak więc zapowiada się naprawdę solidny sprzęt. Data marcowej konferencji nie jest jeszcze znana. Na więcej konkretów będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

