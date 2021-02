Moto Watch, G i One to trzy nowe smartwatche z Wear OS, które zobaczymy w tym roku. Nie będą to jednak sprzęty firmy Motorola. Powstaną na licencji.

Motorola była prekursorem zegarków z Wear OS, który wtedy znany był jako Android Wear. W tym roku zobaczymy trzy nowe smartwatche z platformą Google. Nie będą to jednak urządzenia tej marki. Powstaną na zasadzie udzielonej licencji. To modele Moto Watch, G i One. Zobaczmy, co o nich wiemy.

Rąbka tajemnicy uchyla prezentacja eBuyNow i CE Brands Inc. Buyers. To tam znaleziono nowe smartwatche z Wear OS. Najpierw zobaczymy model Moto G, który ma okrągłą kopertę, ale brakuje obracanego pierścienia. Z boku widać także dwa przyciski. Ten sprzęt ma zadebiutować w czerwcu.

Smartwatche Moto Watch, G i One z Wear OS i Snapdragonem 4100

Następnie mamy modele Moto Watch i One. Te smatwatche mają pojawić się w lipcu tego roku. Pierwszy przypomina Apple Watcha, a drugi ma okrągłą kopertę. Specyfikacje nie są jeszcze znane. Spodziewajmy się jednak platformy Snapdragon 4100, którą Qualcomm zaprojektował pod kątem systemu Wear OS.

