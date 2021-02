Mi Band 6 to wyczekiwana opaska Xiaomi. Pozwoli na odpowiadanie na SMS-y czy wiadomości z WhatsApp. Zobaczmy co tu zaoferuje Xiaomi Mi Band 6.

Xiaomi Mi Band 6 to opaska, która jest obiektem przecieków od jakiegoś czasu. Na jej temat wiadomo już bardzo wiele. Teraz pojawiają się nowe informacje. Dowiadujemy się, że będzie możliwe odpowiadanie na SMS-y czy wiadomości z popularnych komunikatów, którym jest choćby WhatsApp. Zobaczmy, czego można się spodziewać.

Nowości doszukano się w kodzie aplikacji Mi Fit. To tam pojawiają się wzmianki, które ujawniają w Xiaomi Mi Band 6 odpowiadanie na wiadomości SMS. Mały ekran nie nada się jednak do wprowadzania znaków. Dlatego do dyspozycji użytkownika będą gotowe odpowiedzi, z których będzie można wskazać jedną i następnie ją wysłać. Podobnie powinno to działać w WhatsApp czy innych komunikatorach.

Xiaomi Mi Band 6 z integracją z SMS i WhatsApp coraz bliżej

Premiera opaski Xiaomi Mi Band 6 zbliża się wielkimi krokami. Sprzętu nie zobaczymy jednak w tym kwartale, a dopiero w przyszłym. Cena powinna być atrakcyjna. Jest wielka szansa na to, że pojawi się GPS. Poza tym nie zabraknie integracji z Amazon Alexa czy funkcji SpO2.

