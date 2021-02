Glasses Lite to okulary AR Samsunga, które doczekały się przecieku. W sieci pojawiły się dwa wideo. Zobaczmy, co oferują okulary Samsung Glasses Lite.

Samsung Glasses Lite to okulary AR, które przygotowują Koreańczycy. Sprzęt doczekał się dużego przecieku. W sieci pojawiły się dwa filmy, na których zaprezentowano funkcje gadżetu. Tutaj jednak trudno stwierdzić, czy jest to już produkt gotowy do wprowadzenia na rynek. O tym jednak za chwilę.

Okulary AR Samsung Glasses Lite zaoferują różne funkcje z zakresu rzeczywistości wirtualnej. Na wideo pokazano rozgrywkę z gry czy kontrolowanie poprzez smartwatcha. Jest też tryb pracy DeX oraz prowadzenie wideorozmowy. Nie zabrakło też trybu przeciwsłonecznego. W pewnych momentach widać małe ekraniki urządzenia, które znajdują się przed oczami użytkownika. Obejrzyjcie to koniecznie na poniższych materiałach.

Okulary AR Samsung Glasses Lite mogą być konceptem

Trudno powiedzieć, czy to produkt, którego mielibyśmy niedługo spodziewać się na rynku. Równie dobrze może to być rozwiązanie koncepcyjne. Tym bardziej, że źródło informacji wspomina o wizji działu R&D, czyli badawczo-rozwojowego. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się dopiero z czasem. Zaprezentowany gadżet jest jednak ciekawy.

źródło