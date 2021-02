Ikea ma już urządzenia z serii TradFri, które są zgodne z Apple HomeKit. Wśród nich jest inteligentne oświetlenie. Już w niedługim czasie obsługę platformy otrzymają dwa akcesoria. Są to czujnik ruchu oraz klawisz skrótu. Wniesie je aktualizacja dla bramki, która już wkrótce powinna otrzymać uaktualnienie firmware z numerkiem 1.13.21.

Obecnie bramka ma firmware oznaczony ciągiem liczb 1.13.19. Informacje o nowościach w tej nowej wersji zostały znalezione w wykazie zmian, który jest datowany na 18 lutego. To tam dowiadujemy się, że czujnik ruchu i klawisz skrótu TradFri otrzymają kompatybilność z platformą Apple HomeKit. Dzięki temu będzie można używać ich w scenach czy sterować z poziomu centrum sterowania na iPhone’ach.

Czujnik ruchu Ikea i klawisz skrótu TradFri to nie jedyne urządzenia zgodne z HomeKit

Ikea ma już w ofercie trochę urządzeń zgodnych z Apple HomeKit. Jednak wśród nich brakuje tych prostych akcesoriów. Poza czujnikiem ruchu czy klawiszem skrótu są to ściemniacze oraz piloty do sterowania światłem. Pozostaje wierzyć, że one też z czasem zostaną zaktualizowane.

