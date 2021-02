Band 6 to nowa opaska Huawei. Wygląda na to, że Band 5 zostanie przeskoczony. Premiera nowego modelu jest blisko. Huawei Band 6 jest już certyfikowany.

Huawei Band 6 nadchodząca opaska Chińczyków, której debiut nie jest odległy. Urządzenie jest certyfikowane, co przybliża je do rynkowej premiery. Sprzęt dostrzeżono na stronach urzędów EEC oraz indonezyjskiego odpowiedzialnego za łączność komórkową. Gdzie jest jednak Huawei Band 5?

Obecną generacją opasek Chińczyków są modele 4 i 4 Pro. Tak więc normalnie spodziewalibyśmy się debiutu 5. generacji. Tymczasem tą nadchodzącą jest właśnie Huawei Band 6. Co zresztą widać poniżej na zrzucie ze strony urzędu ECC, który wymienia właśnie taką nazwę. Ta kodowa to FRA-B19.

Opaska Huawei Band 6 w drodze, a Band 5 przeskoczony

Wygląda na to, że z jakiegoś powodu chiński gigant postanowił przeskoczyć w numeracji gadżetu 5. generację urządzenia. Skąd taka decyzja? Tego akurat nie wiemy. Być może jest to spowodowane tym, że konkurencyjna opaska od Xiaomi w tym roku też otrzyma numerek 6 w nazwie. To jednak tylko pewne przypuszczenia, a nie coś pewnego. Możliwe, że urządzenie zobaczymy już w przyszłym miesiącu.

