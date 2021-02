Mi Band 6 to tegoroczna opaska Xiaomi. Urządzenie było obiektem plotek i przecieków. Zobaczmy więc, co wiadomo już dziś o Xiaomi Mi Band 6.

Mi Band 6 to opaska Xiaomi, którą powinniśmy zobaczyć w przyszłym kwartale. Urządzenie ostatnio było obiektem wielkiego przecieku i wiemy, że powstaje pod nazwą kodową Pangu. Zebraliśmy znane przecieki i plotki w jednym miejscu. Zobaczmy więc, co wiadomo już dziś o opasce Xiaomi Mi Band 6.

Z większym ekranem od poprzednika

Xiaomi Mi Band 6 prawdopodobnie otrzyma większy ekran od poprzedniego modelu, gdzie ma on przekątną 1,1 cala. Sugeruje nam to podgląd tarcz dla Pangu. Mają one rozmiar 110 x 352 piksele (zamiast 90 x 120). Więc z pewnością wzrośnie rozdzielczość wyświetlacza i sugeruje się, że do 150 x ~360-370 pikseli. Dokładne szczegóły związane z przekątną nie są jednak znane.

W końcu wbudowany GPS

Wzmianki w kodzie aplikacji, które znaleziono w styczniu, mówią też o tym, że pojawi się GPS. Będzie to bardzo ważne udoskonalenie w modelu Xiaomi Mi Band 6, na które producent kazał nam długo czekać. Wiemy też, że ma on być automatycznie wyłączany po 30 minutach braku aktywności. Ma to oczywiście na celu zaoszczędzić energię baterii.

Xiaomi Mi Band 6 z NFC

Xiaomi Mi Band 6 NFC również powstanie, ale ciągle nie mamy informacji o tym, co z taką opaską na globalnych rynkach. Za naszą wschodnią granicą wprowadzono model 4. generacji we współpracy z Mastercard. Wygląda też na to, że blisko jest także taka specjalna wersja zeszłorocznej opaski. Wskazuje to nowa sekcja „karty”, która pojawiła się po aktualizacji, ale jest na razie nieaktywna. Jak będzie w tym roku, to przekonamy się z czasem. Oczywiście na płatności Google Pay i tak nie ma co liczyć.

Sp02 na globalnych rynkach

Xiaomi Mi Band 6 powinien także wnieść czujnik Sp02, czyli odpowiedzialny za mierzenie poziomu natlenienia krwi na globalnych rynkach. W poprzednim modelu wsparcie wycięto i pozostawiono tylko w wersji dla Chin. W tym roku powinno to już ulec zmianie.

30 aktywności

Wiemy też, że Xiaomi Mi Band 6 będzie w stanie monitorować znacznie więcej aktywności. Łącznie ma być ich aż 30. Wśród tych nowych pojawią się gimnastyka, pilates, taniec, zumba, koszykówka, tenis stołowy, boks czy kick-boxing. Będzie więc w czym wybierać. Zeszłoroczny model wspierał 11 ćwiczeń.

Co jeszcze wiadomo o Xiaomi Mi Band 6

Opaska Xiaomi Mi Band 6 w wersji międzynarodowej ma wspierać Amazon Aleksę. Następnie mamy więcej ikon powiadomień dla poszczególnych aplikacji. Ma pojawić się dużo nowych. W oprogramowaniu zostaną także dodane nowe animacje. Premiera powinna odbyć się w przyszłym kwartale. Bardziej przybliżony termin jest na razie owiany tajemnicą.

