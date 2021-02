Realme Watch 2 Pro certyfikowany. Dostanie prostokątną tarczę

Realme Watch 2 Pro to nowy smartwatch Chińczyków. Dostrzeżono go u FCC. Zegarek ma prostokątną tarczę. Wiemy też, jaką baterię otrzyma Realme Watch 2 Pro.

Realme Watch 2 Pro to smartwatch, który jest coraz bliżej. Firma wprowadzi go do oferty wraz z tańszym modelem. Sprzęt dostrzeżono na stronie urzędu FCC, gdzie nadany certyfikat przybliża go do rynkowej premiery. Teraz dowiadujemy się, że otrzyma tarczę w kształcie prostokąta. Nie będzie ona okrągła.

Design Realme Watch 2 Pro widoczny jest na poniższym schemacie ze strony FCC. Urządzenie ma prostokątną tarczę i ukrywa się pod nazwą kodową RMA2006. Amerykański urząd ujawnia nam ważny szczegół związany ze specyfikacją techniczną. To bateria o pojemności 390 mAh. Wiadomo również, że będzie ją można ładować z wykorzystaniem ładowarki o mocy 2,5 W.

Specyfikacja techniczna Realme Watch 2 Pro na razie nie jest znana

Na szczegółową specyfikację techniczną Realme Watch 2 Pro jeszcze sobie poczekamy. Wiadomo tylko, że cena smartwatcha ma być atrakcyjna. Spodziewajmy się tu funkcji Sp02, czyli pomiaru natlenienia krwi. Poza tym pojawi się wodoszczelna obudowa spełniającą założenia normy IP68.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło