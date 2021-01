Galaxy Watch 4 to nachodzący smartwatch marki Samsung. Ma on dostać czujnik poziomu glukozy. Zobaczmy, kiedy ma zadebiutować Samsung Galaxy Watch 4.

Samsung Galaxy Watch 4 to kolejny smartwatch koreańskiej marki. Urządzenie mamy zobaczyć za kilka miesięcy. W sieci pojawiły się pierwsze plotki o tym urządzeniu. Wskazują one na to, że ma pojawić się nowym czujnik. Pozwoli on na zmierzenie poziomu glukozy w krwi. Będzie to więc już kolejna funkcja medyczna.

Samsung Galaxy Watch 4 ma dostać czujnik do mierzenia poziomu glukozy, który działa na zasadzie optycznej. Będzie więc tak samo, jak w przypadku pulsometru czy też funkcji SpO2, a więc odpowiedzialnej za pomiar natlenienia krwi. Koreańczycy już w przeszłości eksperymentowali ze spektroskopią Ramana, co pozwala na uzyskanie pomiarów z użyciem światła.

Samsung Galaxy Watch 4 dopiero w drugiej połowie roku

W tym samym raporcie czytamy, że smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 zadebiutuje dopiero w drugiej połowie roku. Tak więc zobaczymy go z nowymi smartfonami z serii Note. O ile te w ogóle powstaną, bo to obecnie stoi pod znakiem zapytania. Jest też możliwe, że ten zegarek trafi na rynek pod nazwą Active 3.

