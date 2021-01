Mi Band 6 to opaska Xiaomi, która powstaje pod nazwą Pangu. Dostrzeżono ją w aplikacji Zepp. Poznajemy część nowości, które otrzyma opaska Xiaomi Mi Band 6.

Mi Band 6 to opaska Xiaomi, która już pojawiała się w przeciekach. Premiery spodziewamy się w przyszłym kwartale. Teraz dostrzeżono ją w kodzie aplikacji Zepp. Dowiadujemy się, że gadżet powstaje pod nazwą Pangu. Co jednak najważniejsze, poznajemy pewne planowane nowości dla tego modelu. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Xiaomi Mi Band 6 aka Pangu w wersji z NFC to model XMSH16HM. Opaska otrzyma wbudowany GPS. Następnie mamy integrację z Alexą oraz funkcję SpO2, czyli mierzenie natlenienia krwi. W zeszłorocznej edycji na rynki międzynarodowe tej opcji zabrakło. Będą też nowe animacje, jak chociażby widoczna niżej dla pulsometru.

Wiem też, że Xiaomi Mi Band 6 wprowadzi nowe tarcze. Co ważne, ich rozmiar jest większy i to może wskazywać na większy od 1,1-calowego ekranik. W plikach z Zepp znaleziono też 308 emotikonów. Następnie mamy więcej aplikacji z własnymi ikonami dla powiadomień.

Opaska Xiaomi Mi Band 6 aka Pangu coraz bliżej

Informacje znalezione w kodzie aplikacji Zepp jasno wskazują na to, że premiera Xiaomi Mi band 6 jest pewnie nieodległa. Prace już przebiegają, co zresztą potwierdzają wszystkie powyższe informacje wydobyte z oprogramowania. Pojawi się także śledzenie nowych aktywności. Wygląda na to, że tegoroczna aktualizacja gadżetu jest warta poczekania.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla Netfliksa

źródło