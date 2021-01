Realme Watch 2 Pro i Watch 2 w drodze. Smartwatche dostrzeżono w Link

Realme Watch 2 Pro i Watch 2 to dwa nowe smartwatche chińskiej firmy. Dostrzeżono je w kodzie aplikacji Link. To oznacza, że Realme je przygotowuje.

Realme Watch 2 Pro i 2 to smartwatche, które producent szykuje na 2021 rok. Słyszymy o nich po raz pierwszy i zostały one dostrzeżone w aplikacji Link. Dokładniej w jej kodzie. To oznacza, że marka idzie za ciosem i po premierze zeszłorocznych modeli stworzy kolejne.

Wygląda na to, że zeszłoroczne smartwatche producenta spotkały się z zainteresowaniem ze strony fanów marki. Stąd też potrzeba stworzenia modeli Realme Watch 2 i 2 Pro. Poniżej zrzut ekranowy z kodem z Link, gdzie pojawiają się nazwy obu modeli. Niestety, rzeczona aplikacja nie ujawnia nam żadnych dodatkowych szczegółów.

Realme Watch 2 Pro powinien być smartwatchem premium

Możemy tylko się domyślać, że Realme Watch 2 Pro będzie droższym z tych dwóch zegarków. Powinien być plasowany w niższej półce premium i pewnie otrzyma ekranik AMOLED. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Specyfikacje techniczne poznamy z czasem. Pewnie bliżej rynkowej premiery, której data na razie też jest tajemnicą.

