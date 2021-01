OnePlus Band to opaska, która zgodnie z zapowiedziami, doczekała się debiutu. Premiera odbyła się w Indiach. Cena została ustalona na poziomie 2499 rupii, czyli około 126 złotych. Specyfikacja techniczna i funkcje w tej kwocie są całkiem niezłe. Zobaczmy sobie, co gadżet ma do zaoferowania.

Opaska OnePlus Band ma 1,1-calowy ekranik AMOLED o rozdzielczości 126 x 294 pikseli. Następnie mamy moduł Bluetooth 5.0 i obudowę zgodną z normą IP68 oraz odpornością na wodę na poziomie 5 ATM. Wśród funkcji jest SpO2, czyli mierzenie natlenienia krwi czy śledzenie 13 aktywności fizycznych. Paski dostępne są w trzech kolorach.

OnePlus Band ma też baterię o pojemności 110 mAh. Ma ona zapewnić do 14 dni przeciętnego użytkowania. Nie brakuje też pulsometru oraz 3-osiowego akcelerometru. Specyfikacja techniczna opaski widoczna jest poniżej.

OnePlus Band – specyfikacja techniczna

1,1-calowy ekranik AMOLED o rozdzielczości 126 x 294 pikseli

Bluetooth 5.0

pulsometr

funkcja SpO2

bateria o pojemności 110 mAh (do 14 dni pracy)

3-osiowy akcelerometr, żyroskop

IP68, 5 ATM

śledzenie 13 aktywności

22,6 g (z paskiem)

40,4 x 17,6 x 11,45 mm

