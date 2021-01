Band 6 to nowa opaska marki Honor. Sprzęt debiutuje globalnie i jego cena jest atrakcyjna. Zobaczmy, co ma do zaoferowania Honor Band 6.

Honor Band 6 to opaska dla aktywnych, której premiera odbyła się w listopadzie. Dotyczyło to jednak początkowo tylko Chin. Przyszedł styczeń i sprzęt debiutuje w międzynarodowej sprzedaży. Cena została ustalona na poziomie około 35 dolarów (ok. 130 zł). Zobaczmy sobie, jakie funkcje i specyfikację techniczną ma Honor Band 6.

Na pierwszy rzut oka opaska Honor Band 6 przypomina smartwatcha. Wynika to z zastosowania dosyć dużego, prostokątnego ekranu AMOLED o przekątnej 1,47 cala. Rozdzielczość to 198 x 368 pikseli. Wbudowana bateria ma zapewnić do 14 dni przeciętnego użytkowania. Za łączność bezprzewodową odpowiada moduł Bluetooth 5.0.

Honor Band 6 ma także pulsometr i zapewnia funkcję SpO2, a więc zmierzy poziom natlenienia krwi. Jest też obudowa odporna na wodę do 5 ATM (50 metrów). Opaska pozwala również śledzić 10 aktywności fizycznych i sen. Sprzęt ma wymiary 43 × 25,4 × 11,45 mm i waży 18 gramów. Specyfikacja techniczna gadżetu widoczna jest poniżej.

Honor Band 6 NFC – specyfikacja techniczna

1,47-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 198 x 368 pikseli

Bluetooth 5.0

pulsometr

funkcja SpO2

bateria o pojemności 180 mAh (do 14 dni pracy)

obudowa odporna na 5 ATM

43 × 25,4 × 11,45 mm

18 gramów

