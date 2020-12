RT-AX68U to nowy router Asus-a, który trafia do portfolio firmy. To model z Wi-Fi 6, którego cena ma być niska. Zobaczmy, co oferuje router Asus RT-AX68U.

RT-AX68U to nowy router Asus-a zgodny z Wi-Fi 6, a więc wspierający standard 802.11ax. Jego dokładna cena nie jest znana, ale wiemy, że Tajwańczycy chcą atakować tym modelem rynek tego typu sprzętów w przedziale do 100 dolarów. Urządzenie ma być w stanie zapewnić przesyłanie danych z prędkości do nawet 2700 Mbps.

Asus RT-AX68U to router, który działa zarówno w paśmie 2,4, jak i 5 GHz. Dzięki wsparciu dla Wi-Fi 6 ma być w stanie zapewnić nawet do 80 proc. lepszy zasięg względem poprzedniego standardu. Nowy model Tajwańczyków wspiera ponadto dwa autorskie rozwiązania. To Ai Mesh oraz Ai Protection.

Poza tym router Asus RT-AX68U wspiera WPA3 oraz technologie zabezpieczające dostarczone przez firmę Trend Micro. Są też funkcje z zakresu kontroli rodzicielskiej. Całość sterowana jest przez 2-rdzeniowy układ pracujący z zegarem do 1,8 GHz. Specyfikacja techniczna routera widoczna jest poniżej.

Router Asus RT-AX68U – specyfikacja techniczna

2-rdzeniowy procesor taktowany zegarem do 1,8 GHz

512 MB pamięci RAM

256 MB pamięci flash

Wi-Fi 6 (standard 802.11ax)

praca w 2,4 i 5 GHz

Ai Mesh oraz Ai Protection

5 portów RJ45 (4 Gigabit Ethernet i WAN)

złącza USB 3.0 i USB 2.0

WPA3

630 gramów

3 zewnętrzne anteny

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło