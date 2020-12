Xiaomi Mi Watch Lite od jutra w Polsce. Cena na start będzie niższa

Xiaomi Mi Watch Lite debiutuje w Polsce. Cena zegarka początkowo będzie niższa o 50 złotych. Zobaczmy, co oferuje smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite.

Xiaomi Mi Watch Lite to smartwatch, który debiutował kilka dni temu. Tymczasem urządzenie już debiutuje w Polsce. W kraju sprzedaż zegarka ruszy już 18 grudnia, czyli jutro. Początkowo cena Xiaomi Mi Watch Lite będzie niższa i dzięki temu będzie można zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych.

Cena Xiaomi Mi Watch Lite w Polsce niższa o 50 zł

Cena Xiaomi Mi Watch Lite w Polsce została ustalona na poziomie 249 złotych. Jednak jutro będzie go można kupić za 199 złotych. Pamiętajmy, że to jednodniowa promocja. Potem kwota zostanie podniesiona o te 50 złotych. Z kupnem trzeba więc będzie się pospieszyć. Liczba sztuk będzie ograniczona.

Xiaomi Mi Watch Lite ma 1,4-calowy ekranik o rozdzielczości 320 x 320 pikseli i jasności do 350 nitów. Jest też Bluetooth 5.0 czy pulsometr. Smartwatch ma także baterię o pojemności 230 mAh. Zegarek trafi do sprzedaży w Polsce w trzech kolorach. To czarny, niebieski i kość słoniowa. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest poniżej.

1,4-calowy ekranik LCD o rozdzielczości 320 x 320 pikseli (323 ppi) i jasności 350 nitów

Bluetooth 5.0

pulsometr

GPS

bateria o pojemności 230 mAh

obudowa odporna na wodę do 5 ATM

monitorowanie 11 aktywności

35 gramów (z paskiem)

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

Z szeroką ofertą urządzeń naręcznych zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

źródło: komunikat prasowy