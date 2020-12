HiCar to ekran samochodowy, który wkrótce powinien pojawić się w ofercie firmy Huawei. Będzie to sprzęt oparty na autorskiej platformie HarmonyOS, która z czasem trafi także na smartfony. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do premiery i na łamach społecznościówki Weibo opublikowano zdjęcie, które widzicie w tym artykule. Rzućmy sobie na to okiem.

Huawei HiCar ma wyświetlacz o proporcjach 21:9. U góry urządzenia widać kamerkę, która będzie wysuwana. Sprzęt pozwoli na dostęp do różnych funkcji rozrywkowych i nie tylko. Dokładne parametry techniczne tego gadżetu na razie owiane są tajemnicą.

Ekran samochodowy Huawei HiCar z HarmonyOS 2.0

HiCar ma pracować pod kontrolą platformy HarmonyOS 2.0. Ta sama wersja platformy zostanie udostępniona na smartfony marki Huawei. Najpierw w wersji beta i wiemy, że w pierwszej kolejności trafi na modele Mate 40. Z czasem także inne. Nie wiadomo jeszcze, ile ma kosztować ten ekran samochodowy, ale premiera musi być blisko. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać.

