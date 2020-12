Xiaomi Mi Watch Lite to nowy smartwatch Chińczyków. Jego cena będzie niska. Rzućmy sobie okiem na specyfikację techniczną i funkcję Xiaomi Mi Watch Lite.

Xiaomi Mi Watch Lite to nowy smartwach, który zgodnie z zapowiedziami doczekał się premiery. To przebrandowany zegarek Redmi zaprezentowany w listopadzie. Cena nie została podana, ale spodziewamy się kwoty na poziomie około 50 euro. W Chinach sprzęt wyceniono na 299 juanów, czyli około 170 złotych. W Europie będzie to jednak więcej. Rzućmy sobie okiem na specyfikację techniczną Xiaomi Mi Watch Lite.

Smartwatch ma 1,4-calowy ekranik LCD o rozdzielczości 320 x 320 pikseli. Następnie mamy moduł Bluetooth 5.0. Bateria z Xiaomi Mi Watch Lite ma pojemność 230 mAh i ma zapewnić do 9 dni przeciętnego użytkowania. Korzystanie z GPS-u skróci czas pracy do 10 godzin.

Ponadto Xiaomi Mi Watch Lite ma pulsometr i jest w stanie śledzić 11 aktywności. Do wyboru jest pięć wariantów kolorystycznych. Warto też wspomnieć o obudowie zapewniającej wodoszczelność na poziomie 5 ATM. Specyfikacja techniczna smartwatcha widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi Watch Lite / Redmi Watch – specyfikacja techniczna

1,4-calowy ekranik LCD o rozdzielczości 320 x 320 pikseli (323 ppi) i jasności 350 nitów

Bluetooth 5.0

pulsometr

GPS

bateria o pojemności 230 mAh

obudowa odporna na wodę do 5 ATM

monitorowanie 11 aktywności

35 gramów (z paskiem)

źródło