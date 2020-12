Satechi Magnetic Wireless Charging Cable to nowa ładowarka podobna do MagSafe. Co ważne, działa z modelami iPhone 11. Potrzebny jest tylko dodatek.

Satechi Magnetic Wireless Charging Cable to nowa ładowarka podobna do MagSafe, którą Apple wprowadziło do oferty wcześniej. Co jednak ciekawe, jest także kompatybilna z telefonami iPhone 11. Pomimo tego, że nie mają one magnetycznego pierścienia pod obudową. Jak to więc działa?

Satechi Magnetic Wireless Charging Cable to ładowarka, która ma USB C. Jednak w tym przypadku nie ma co liczyć na tak szybkie ładowanie, które oferuje oryginalne MagSafe. Maksymalna moc ładowania wynosi tutaj 7,5 W. Jest więc dwa razy niższa względem urządzenia Apple.

Ładowarka Satechi Magnetic Wireless Charging Cable jak MagSafe dla iPhone 11 dzięki stickerowi

Chcąc uzyskać efekt podobny do MagSafe w modelach iPhone 11 należy zaopatrzyć się w dodatkowy element. To specjalny sticker Satechi, który nakleja się na obudowę telefonu. Jego cena to 9,99 dolarów. Sama ładowarka kosztuje 29,99 dolarów. Obecnie trwa przedsprzedaż urządzenia. Gadżet ma być dostępny od 17 grudnia. Z kodem MAGNET do 16 grudnia można liczyć na rabat w wysokości 20 proc.

