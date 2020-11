Amazfit GTR 2e i Amazfit GTS 2e – nowe smartwatche Huami u FCC

Amazfit GTR 2e i Amazfit GTS 2e to nowe smartwatche Huami. Dostrzeżono je na stronie FCC. Zobaczmy, czego spodziewać się po nowych zegarkach.

Amazfit GTR 2e i Amazfit GTS 2e to nowe smartwatche marki Huami, które dostrzeżono na stronie FCC. To oznacza, że ich premiera jest blisko i wkrótce dołączą w portfolio do modeli zaprezentowanych wcześniej w tym roku. Amerykański urząd nie ujawnia nam wszystkich szczegółów. Pewne informacje są jednak znane.

Amazfit GTR 2e to smartwatch, który ukrywa się pod nazwą kodową A2023. Urządzenie ma okrągły wyświetlacz, co potwierdzają zrzuty ekranowe udostępnione przez FCC. Natomiast model Amazfit GTS 2e to A2021. Tutaj Huami umieściło prostokątny ekranik. Na zrzutach widać też opcję łączności poprzez Wi-Fi, a więc zegarki mają tego typu moduł.

Amazfit GTR 2e i Amazfit GTS 2e to smartwatche , które Huami pokaże wkrótce

Na razie nie wiadomo, kiedy Huami planuje zaprezentować nowe zegarki. Smartwatche Amazfit GTR 2e i Amazfit GTS 2e zadebiutują zapewne w niedługim czasie, ale równie dobrze od ich premiery mogą nas dzielić jeszcze tygodnie. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać. Specyfikacje na razie pozostają tajemnicą.

