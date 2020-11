DJI Mini 2 oficjalnie. Cena, specyfikacja techniczna i funkcje drona

DJI Mini 2 to nowy dron uznanego producenta. Znamy już ceny, specyfikację techniczną i funkcje. Zobaczmy, co ma do zaoferowania nowy dron DJI Mini 2.

DJI Mini 2 to dron, który był obiektem mnóstwa przecieków. Urządzenie zgodnie z zapowiedziami, doczekało się oficjalnej premiery. Sprzęt można już zamawiać. Cena pokryła się z tą, która pojawiała się w plotkach. Rzućmy sobie na to okiem.

Cena DJI Mini 2 nie taka niska

DJI MIni 2 to nie jest tani dron. Cena podstawowej wersji w Europie została ustalona na poziomie 469 euro (ponad 2100 zł). Natomiast za wersję Fly More Combo trzeba zapłacić 609 euro (ok. 2760 złotych). Producent oferuje także różne akcesoria dla tego modelu w cenie kilkudziesięciu euro. Można z nimi zapoznać się na stronie firmy.

DJI Mini 2 ma kamerę z nowym sensorem 12 MP typu. Jakość wideo została zwiększona do 4K UHD przy 30 klatkach na sekundę. Bateria ma pojemność 2250 mAh i długość lotu wydłużono do 31 minut. Zasięg to 10 km. Jest też lepsza transmisja dzięki przejściu z Wi-Fi na OcuSync 2.0. Bitrate podniesiono z 40 do 100 Mbps. Specyfikacja techniczna drona widoczna jest poniżej.

DJI Mini 2 – specyfikacja techniczna

sensor CMOS 12 MP typu 1/2.3″ ze światłem f/2.8

nagrywanie wideo w 4K UHD przy 30 fps

bateria o pojemności 2250 mAh (do 31 minut lotu)

3-osiowoa stabilizacja obrazu

prędkość do 16 m/s

245 × 289 × 56 mm

zasięg do 10 km

249 gramów

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło