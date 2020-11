Honor Band 6 NFC to najnowsza opaska dla aktywnych, która, zgodnie z oczekiwaniami, debiutuje w portfolio submarki Huawei. Cena to 289 juanów (ok. 168 złotych). Jest też wersja bez modułu bezstykowego za 249 juanów (ok. 145 złotych). Przedsprzedaż w Chinach ruszy 4 listopada. Tydzień później gadżet trafi do sklepów.

Honor Band 6 NFC pozwala płacić za zakupy. Zrobimy to jednak tylko w Chinach. Opaska ma duży ekran AMOLED o przekątnej 1,47 cala i rozdzielczości 194 x 368 pikseli. W zasadzie wygląda trochę jak smartwatch. Funkcje obejmują wsparcie dla HUAWEI TruSeen 4.0, czyli monitorowania pracy serca przez 24 h/dobę czy TruSleep.

Ponadto Honor Band 6 ma Bluetooth 5.0 i obudowę odporną na wodę do 5 ATM. W zestawie znajduje się ładowarka magnetyczna. Bateria ma pojemność 180 mAh i producent deklaruje, że zapewni do 14 dni pracy. Dane techniczne opaski Honor Band 6 NFC znajdziecie poniżej.

Z szeroką ofertą urządzeń naręcznych zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Honor Band 6 NFC – specyfikacja techniczna

1,47-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 198 x 368 pikseli

Bluetooth 5.0

pulsometr

moduł bezstykowy

bateria o pojemności 180 mAh (do 14 dni pracy)

obudowa odporna na 5 ATM

43 × 25,4 × 11,45 mm

18 gramów

