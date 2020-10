MagSafe Leather Wallet to jedno z nowych akcesoriów dla modeli iPhone 12. Apple rozpoczęło wysyłkę gadżetów. Sprzęt zacznie docierać w listopadzie.

MagSafe Leather Wallet to akcesorium, które Apple zaprezentowało wraz ze smartfonami iPhone 12. Pierwsze z nich są już w rękach klientów. Tymczasem rozpoczęła się wysyłka wspomnianego gadżetu. To jest już wysyłane i osoby, które go zamówiły, otrzymują stosowne powiadomienia o planowanej dostawie.

Osoby, które początkowo zamówiły MagSafe Leather Wallet dla własnych smartfonów iPhone 12 z pewnością pamiętają, że Apple zmieniło termin wysyłki. Najpierw był to 2 listopada, ale potem pojawiała się informacja o 23 dniu przyszłego miesiąca. Teraz u części osób ponownie dostawa planowana jest na 2 listopada.

MagSafe Leather Wallet tylko dla modeli iPhone 12

Pamiętajmy, że MagSafe Leather Wallet to akcesorium dedykowane tylko smartfonom iPhone 12. Starsze telefony Apple nie obsługuję tego akcesorium. Pamiętajmy, że wszystkie gadżety MagSafe pozwalają na wykorzystanie pełni możliwości tylko z najnowszymi smartfonami. To samo dotyczy ładowarki bezprzewodowej, która starsze telefony ładuje dużo wolniej. Jakby tego było mało, to w przypadku tych najnowszych trzeba mieć też nowy zasilacz.

źródło