OnePlus Watch – smartwatch Chińczyków został opóźniony

OnePlus Watch to sprzęt, którego nie zobaczymy na dniach. Premiera została opóźniona. Wygląda na to, że smartwatch OnePlus Watch zadebiutuje w 2021 roku.

Smartwatch OnePlus Watch pojawia się w przeciekach od dłuższego czasu. Ostatnie plotki mówiły o tym, że zegarek zadebiutuje w tym miesiącu. Cóż, za nami premiera smartfonów 8T i nowych z serii Nord oraz innych produktów towarzyszących. Jednak zegarek nie został z nimi pokazany i z pewnością nie nastąpi to jeszcze w październiku. Kiedy więc go zobaczymy?

Wygląda na to, że OnePlus Watch w ogóle nie zadebiutuje w tym, a dopiero 2021 roku. Doszło do opóźnień, o których poinformował młody leaker Max J. Dokładna przyczyna takiego stanu rzeczy nie jest znana. Źródło jedynie domyśla się, że spowodowane to jest problemami produkcyjnymi lub związanymi z oprogramowaniem.

Smartwatch OnePlus Watch dostanie okrągły ekran

Wiemy, że OnePlus Wach to smartwatch, który otrzyma okrągłą kopertę. Zdaje się to potwierdzać nawet sam producent, który 14 października na łamach własnych kanałów społecznościowych opublikował grafikę widoczną powyżej. Na więcej szczegółów przyjdzie nam jeszcze poczekać i wygląda na to, że nie nastąpi to przed 2021 rokiem.

źródło