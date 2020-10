MagSafe – ładowarka dla iPhone 12 wolno ładuje starsze iPhone’y

MagSafe to nowa ładowarka dla iPhone 12. Działa jednak też ze starszymi telefonami Apple. Czy jednak na tyle szybko ładuje starsze iPhone’y? Niestety, nie.

MagSafe to nowa ładowarka dla iPhone 12. Cena to 199 złotych. Apple zaprojektowało ją przede wszystkim z myślą o najnowszych telefonach. Działa jednak także ze starszymi modelami. Co ważne, nie tylko tymi z iOS, bo z wybranymi z Androidem również się sprawdza. Czy więc warto ją kupić dla starszego smartfona z logo nadgryzionego jabłka?

Serwis źródłowy przeprowadził testy MagSafe w powiązaniu z modelem Xs Max. Ładowarka dla iPhone 12 idealnie dopasowuje się w nowych modelach poprzez magnetyczną obręcz. Dlatego jest w stanie ładować telefon z pełną mocą w postaci 15 W. Jednak w przypadku starszych smartfonów z iOS wygląda to zupełnie inaczej.

iPhone Xs Max po pierwszym teście z MagSafe w 30 minut naładował się tylko do 13 proc. Druga próba dała rezultat w postaci 14 proc. To słaby wynik. Dowolna ładowarka Qi o mocy 7,5 W ładuje w tym samym czasie baterię do około 25 proc. Różnica jest więc widoczna gołym okiem.

MagSafe to ładowarka dla iPhone 12 i niech tak zostanie

Tak więc jeśli planujecie zakupić MagSafe dla starszego modelu telefonu, to raczej nie będzie to dobry wybór. Lepiej zainwestować w inną ładowarkę Qi ze standardową matą. Z prostej przyczyny. Nie dość, że pewnie zapłacicie za nią mniej, to jeszcze będziecie mogli liczyć na szybsze ładowanie akumulatora.

