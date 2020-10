MagSafe to nowa ładowarka dla iPhone 12, ale nie tylko. Okazuje się, że potrafi ona spełniać główne założenie z innymi telefonami. W tym z Galaxy Z Fold 2.

MagSafe to nowe rozwiązanie, którym Apple pochwaliło się w zeszłym tygodniu. Nowa ładowarka dla iPhone 12 działa też z innymi telefonami firmy, choć w tym przypadku nie ma co liczyć na trzymanie się jej na pleckach. Okazuje się jednak, że to jej główne założenie w postaci przyczepiania działa także z niektórymi smartfonami z systemem Android. W tym z Galaxy Z Fold 2.

Samsung Galaxy Z Fold 2 nie ma magnetycznego pierścienia, który przytrzymałby dokładnie MagSafe. Ładowarka dla iPhone 12 korzysta z takiego połączenia, aby się nie zsuwać. Jednak składany smartfon Koreańczyków ma magnesy w okolicach zawiasów. Po to, aby się dobrze zamykał. To właśnie one przytrzymują gadżet na pleckach.

Ładowarka dla iPhone 12 z MagSafe działa tak nie tylko z Galaxy Z Fold 2

Serwis źródłowy sprawdził MagSafe w połączeniu z innymi telefonami z systemem Android. W większości przypadków nie utrzymuje się ona na pleckach i się zsuwa. Wyjątkiem był też Google Pixel 5. Jednak najlepszy efekt uzyskano właśnie w połączeniu z Samsungiem Galaxy Z Fold 2. Pamiętajmy, że ładowarka Apple działa też ze starszymi iPhone’ami. Począwszy od ósemek z 2017 roku. Jednak nie będzie się zsuwać tylko w połączeniu z najnowszymi telefonami z logo nadgryzionego jabłka. Jednocześnie tutaj zapewni największą moc ładowania w postaci 15 W.



