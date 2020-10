Apple Watch 7 to smartwatche z watchOS 8, które zobaczymy w 2021 roku. Pewne zmiany ujawnia patent. Zobaczmy, czego spodziewać się w Apple Watch series 7.

Apple Watch 7 to smartwatche giganta z Cupertino z systemem watchOS 8, które zobaczymy dopiero za niespełna rok. Spodziewamy się ich we wrześniu 2021 roku. Tymczasem jeden z nowych patentów producenta zdaje się nam uchylać rąbka tajemnicy w kwestii tego, co może ulec zmianie. Nie, nie spodziewamy się okrągłych ekranów.

Apple Watch 7 może być cieńszy od poprzednika. Gigant z Cupertino opatentował nową cewkę ładującą dla smartwatchy. Informacje na jej temat dostrzeżono na stronie amerykańskiego urzędu USPTO (Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych). Co ważne, pomysł zakłada ich wykorzystanie również w dodatkowej roli. To zwrotna informacja dotykowa.

Apple Watch 7 z watchOS 8 może być cieńszy, ale producent może zrobić coś innego

Warto dodać, że uzyskane w ten sposób miejsce w obudowie, co wiąże się ze zmniejszeniem liczby elementów, wcale nie musi być wykorzystane do odchudzenia konstrukcji. Dzięki temu Apple Watch 7 mógłby na przykład dostać większą baterię. Jakie decyzje podejmie producent, to przekonamy się dopiero w 2021 roku.

