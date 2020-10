AirTags i AirPods Studio to nadchodzące produkty Apple. Kiedy je zobaczymy? Raczej nieprędko. Plotki mówią o premiera AirTags i AirPods Studio w 2021 roku.

AirTags i AirPods Studio to produkty Apple, które pojawiają się w plotkach od dawna. Lokalizatory i nowe słuchawki bezprzewodowe nie zostały pokazane w trakcie konferencji we wrześniu i październiku. Tak więc cały czas musimy na nie czekać. Kiedy więc je zobaczymy? Wygląda na to, że nieprędko.

Najbliższa konferencja Apple ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Będzie ona poświęcona komputerom Mac z autorskimi procesorami. Plotki mówią nawet o dokładnym terminie, którym jest 17 listopada. Jeśli jest prawdziwy, to firma powinna go potwierdzić około tydzień wcześniej. Prawdopodobnie jednak AirTags i AirPods Studio tam nie zobaczymy.

Apple opóźniło AirPods Studio i AirTags do 2021 roku

Nowe plotki mówią o tym, że premiera AirTags oraz AirPods Studio została przełożona na 2021 rok. Kolejna konferencja Apple ma odbyć się w marcu i to wtedy mielibyśmy zobaczyć nowe słuchawki bezprzewodowe oraz lokalizatory. Tak więc nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać.

źródlo