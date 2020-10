Mi Smart Speaker to głośnik Xiaomi, który trafi do Europy. Znana jest już cena. Zobaczmy, kiedy spodziewać się głośnika Xiaomi Mi Smart Speaker.

Głośnik Xiaomi Mi Smart Speaker został pokazany na początku miesiąca w Indiach. Sprzęt będzie dostępny także w Europie. Cena to 52,99 euro (ok. 240 zł). Tyle ma kosztować w Hiszpanii, ale w sąsiedniej Portugalii wyceniono go na 59,95 euro (ok. 273 zł).

Xiaomi Mi Smart Speaker to głośnik inteligentny z Asystentem Google. Urządzenie ma 2,5-calowy głośnik o mocy 12 W. Sprzęt łączy się poprzez Wi-Fi (wspiera zakresy 2,4 i 5 GHz). Jest też procesor dźwięku Texas Instruments oraz czterordzeniowy układ SoC AMLogic A113X z rdzeniami Cortex-A53. Wspomagany on jest przez 512 MB pamięci operacyjnej RAM. Nie zabrakło też dwóch mikrofonów o dużym zasięgu.

Ponadto głośnik Xiaomi Mi Smart Speaker u góry ma powierzchnię dotykową, gdzie można m.in. sterować muzyką poprzez dotyk czy wywoływać Asystenta Google. Sprzęt ma około 15 cm wysokości i waży 853 gramy. Spodziewajmy się tego urządzenia także w Polsce. Dane techniczne modelu Xiaomi Mi Smart Speaker znajdziecie poniżej.

Głośnik Xiaomi Mi Smart Speaker – dane techniczne

2,5-calowy głośnik o mocy 12 W

dwa mikrofony o dalekim zasięgu

Wi-Fi (obsługa zakresów 2,4 i 5 GHz)

Bluetooth 4.2

wymiary 131 mm x 104 mm x 151 mm

waga – 853 gramy

panel dotykowy

