Fossil Gen 5E to nowe smartwatche z Wear OS. Ich ceny są całkiem atrakcyjne. Zobaczmy, co seria zegarków Fossil Gen 5E ma do zaoferowania.

Fossil Gen 5E to nowe zegarki z platformą Wear OS, które pojawiają się w portfolio producenta. Ceny smartwatchy będą zaczynać się od 249 dolarów, a więc będą to nieco tańsze modele od tych, do których przyzwyczaiła nas ta firma. Do wyboru jest łącznie siedem różnych wariantów różniących się paskami czy tarczami.

Fossil Gen 5E dzięki Wear OS i NFC zapewnia dostęp do Google Pay. Smartwatche mają dwa rozmiary i są to 42 lub 44 mm. W obu wielkość ekranu AMOLED jest taka sama i jest to 1,19 cala. Następnie mamy 4 GB wbudowanej pamięci na dane. GPS działa jedynie w oparciu o połączenie z telefonem. Wykorzystany chipset to Snapdragon Wear 3100 wspomagany przez 1 GB pamięci RAM.

Smartwatche Fossil Gen 5E mają też jeden przycisk z boku, który pełni rolę cyfrowej koronki i można go obracać. Zegarki pozwalają na odbieranie połączeń telefonicznych czy sterowanie muzyką. Współpracują także z iPhone’ami, gdzie jednak zapewnią mniej funkcji. Dane techniczne Fossil Gen 5E znajdziecie poniżej.

Smartwatche Fossil Gen 5E – dane techniczne

rozmiar 42 lub 44 mm

1,19-calowy ekran AMOLED z funkcją Always-on-Display

układ Qualcomm Snapdragon Wear 3100

1 GB pamięci operacyjnej RAM

4 GB wbudowanej pamięci na dane

NFC

pulsometr

Bluetooth

Wi-Fi

Wear IoS by Google

