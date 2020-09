Apple Watch series 3 to najstarszy smartwatch firmy z Cupertino, który otrzymał uaktualnienie do systemu watchOS 7. Jednak w tym przypadku aktualizacja okazała się być wadliwa. Pojawiły się błędy i problemy, na które skarżą się wybrani użytkownicy. Część z nich to bugi dosyć dokuczliwe.

Właściciele zegarków Apple Watch series 3 z zainstalowanym watchOS 7 twierdzą, że ich smartwatche nieoczekiwanie uruchamiają się ponownie. Tego typu problemy potrafią występować nawet kilka razy dziennie. Po rozruchu pokazywane są puste statystyki związane z aktywnościami. Użytkownicy mówią też o pogorszonej wydajności.

Problemy z Apple Watch series 7 także po aktualizacji watchOS 7.0.1

Niestety, watchOS 7.0.1 udostępniony kilka dni temu tych błędów zdaje się nie rozwiązywać. To najnowsza aktualizacja z poprawkami błędów. Jednak właściciele smartwatchy Apple Watch series 3 twierdzą, że problemy nie minęły i nadal występują. Wygląda na to, że trzeba będzie czekać na kolejne uaktualnienie oprogramowania. Obecnie w trakcie testów jest software z numerkiem 7.1.



