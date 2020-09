Xiaomi Mi Watch SE nie będzie zupełnie nowym zegarkiem. To model, który w Chinach znany jest pod nazwą z dopiskiem Color. Natomiast w wersji międzynarodowej pojawiał się jako Revolve. Rąbka tajemnicy o smartwatchu uchylił indyjski oddział firmy, gdzie w tym miesiącu zadebiutuje w tym kraju także opaska Mi Band 5.

Skąd wiemy, że smartwatch nazywa się Xiaomi Mi Watch SE, a nie inaczej? Sugeruje to tweet firmy, która w zdaniu Wait till you SEe Mi użyła frazy SEe napisanej właśnie w taki sposób. Coś więc musi być na rzeczy i takie było moje pierwsze skojarzenia. Biorąc pod uwagę, że Apple też ostatnio wypuściło taki sprzęt, to jest to bardzo prawdopodobne. Premiera już 29 września wraz z opaską Mi Band 5.



Xiaomi Mi Watch SE będzie tanim smartwatchem. Model Color w Chinach debiutował za równowartość około 450 złotych. W Indiach spodziewajmy się podobnej ceny. Przypuszczalne dane techniczne Xiaomi Mi Watch, o ile nic nie uległo zmianie względem oryginału, znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi Watch SE – dane techniczne

1,39-calowy ekranik AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

moduł NFC

bateria o pojemności 420 mAh

46,2 x 53,3 x 11,4 mm

pulsometr

asystent XiaoAI

wodoszczelność do 5 ATM

współpraca ze smartfonami z Androidem 4.4 i nowszym

