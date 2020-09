OnePlus Watch to smartwatch, którego premiera ma odbyć się jesienią. Urządzenie ma dostać okrągły ekran. Zobaczmy, co wiemy o zegarku OnePlus Watch.

OnePlus Watch to smartwatch, który w przeciekach pojawia się już od zeszłego roku. Premiera zegarka ma odbyć się jesienią wraz z modelem 8T. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje związane z tym urządzeniem. Tym razem obejmujące ekran sprzętu.

OnePlus Watch ma dostać okrągły ekran. Taką informację przekazał leaker Max J., który w przeszłości dostarczał nam już sprawdzone informacje z obozu chińskiego producenta. Szczegół przekazał w postaci prostej grafiki, którą widzicie poniżej. W słowie „wotch” celowo jest błąd, bo miała to być wskazówka. Prawdopodobnie będzie to wyświetlacz OLED, ale tego nie potwierdzono.

Smartwatch OnePlus Watch jest już blisko

Wygląda na to, że premiera zegarka OnePlus Watch jest już naprawdę blisko. Sprzęt był niedawno certyfikowany, co przybliża go do rynkowego debiutu. Wiemy, że gadżet powstaje pod nazwą kodową W301GB. Spodziewajmy się, że będzie pracować pod kontrolą systemu Wear OS. Kompletna specyfikacja zegarka nie jest jednak znana. To informacje, na które będziemy jeszcze musieli trochę poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło