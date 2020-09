Realme Watch S Pro to nowy smartwatch chińskiej marki, którego premiera odbędzie się w przyszłym kwartale. Zapowiedziano go w trakcie targów IFA 2020. Sprzęt dostrzeżono na stronie FCC. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy więc, co smartwatch Realme Watch S Pro ma do zaoferowania.