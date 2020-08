Lenovo Smart Clock Essential – głośnik i budzik z Asystentem Google

Lenovo Smart Home Essential to głośnik, który wygląda jak budzik. Ma on ciekawe funkcje i wśród nich jest także Asystent Google, z którym zapewniono integrację. Sprzęt ma głośnik o mocy 3 W. Wiemy, że urządzenie trafi do sprzedaży w przyszłym miesiącu, a cena Lenovo Smart Home Essential będzie niższa od 50 dolarów.

Lenovo Smart Home Essential to głośnik, który na pierwszy rzut oka wygląda jak budzik. Sprzedaż urządzenia rozpocznie się we wrześniu. Cena została ustalona na poziomie 49,99 dolarów. To o 30 dolarów mniej w porównaniu do modelu zaprezentowanego w zeszłym roku. Wśród funkcji jest Asystent Google.

Lenovo Smart Home Essential dzięki integracji z funkcją Asystent Google jest czymś więcej niż tylko zwykłym budzikiem. Urządzenie nasłuchuje komend użytkownika i jest w stanie wykonywać różne akcje bez użycia dłoni. Może to być włączanie muzyki czy też sterowanie gadżetami dla domu inteligentnego. Zastosowano tu 1,5-calowy głośnik o mocy 3 W. Urządzenie można ładować poprzez port USB. Jest też dodatkowa funkcja lampki nocnej.

Lenovo Smart Home Essential ma ekran, który wyświetli różne informacje

Lenovo w głośniku Smart Home Essential umieściło też ekran, który wyświetla nie tylko godzinę. Znajdziemy tu też informacje pogodowe, w tym aktualną temperaturę czy datę. Oczywiście, ekranu inteligentnego nie zastąpi, ale taki budzik może być rzeczywiście ciekawy.

