Mi Watch to smartwatch Xiaomi, który doczekał się nowego uaktualnienia oprogramowania. To już piąta aktualizacja, którą dostał ten zegarek. Wśród nowości są nowe tarcze czy możliwość zdalnego robienia zdjęć. Wprowadzono także nowe nawyki. Niestety, Xiaomi Mi Watch ciągle nie trafi do sprzedaży w Polsce.