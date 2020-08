Samsung Galaxy Buds Live u iFixit. Naprawa słuchawek jest prosta

Samsung Galaxy Buds Live to nowe słuchawki bezprzewodowe Koreańczyków, które trafiły do iFixit. Tam zostały rozebrane i sprawdzono, jak może wyglądać ich naprawa. Okazuje się, że pod tym względem Galaxy Buds Live wypadają naprawdę dobrze. Znacznie lepiej od AirPodsów, które są po prostu nienaprawialne.

Samsung Galaxy Buds Live to słuchawki bezprzewodowe, które trafiły w ręce specjalistów z firmy iFixit. Dzięki temu mamy okazję zobaczyć, jak może wyglądać ich naprawa. Pod tym kątem nowy gadżet Koreańczyków wypada naprawdę dobrze. Uzyskana ocena to aż 8 na 10 możliwych punktów. Rzućmy sobie na to okiem.

Obudowa słuchawek zamykana jest na klipsy i to pozwala je otworzyć bez zniszczenia, jak to jest w klejonych AirPods. Demontaż zawartości ze środków jest prosty i można go przeprowadzić z wykorzystaniem podstawowych narzędzi. Użyto też łatwo dostępne baterie, które można w prosty sposób wymienić. Budowa jest ogólnie modułowa, co pozwala na wymianę pewnych elementów bez konieczności innych.

Naprawa słuchawek Samsung Galaxy Buds Live jest łatwa

iFixit zwraca tylko uwagę na konieczność delikatnego podważania obudowy, aby nie połamać zatrzasków. W ogólnym podsumowaniu naprawa słuchawek Samsung Galaxy Buds Live jest prosta i przede wszystkim możliwa. W przypadku AirPods tak nie jest. Te model otrzymał swego czasu ocenę w postaci 0 punktów.

