Chromecast zapamięta ustawienia dźwięku po każdym restarcie

Chromecast to użyteczne urządzenie, które cały czas stara się usprawniać. Pewnie zauważyliście, że po restarcie nie były zapamiętywane ustawienia dźwięku i poziom audio powracał do 100 proc. Wprowadzono małą zmianę, która temu zapobiegnie. Od teraz Chromecast będzie pamiętać o wybranym poziomie dźwięku.

Chromecast to urządzenie, które ma wielu z nas. Grace Y. z firmy przekazała komunikat o udoskonaleniach, które przygotowano z myślą o tym małym sprzęcie. Obejmują one ustawienia dźwięku, które nie będą już zapominane po restarcie. Drugą nowością jest bardziej niezawodne sterowanie przesyłaniem z aplikacji Google Home.

Zacznijmy może od drugiej zmiany. Pracownica Google wyjaśnia, że w aplikacji Home na Androida można będzie liczyć na bardziej niezawodne sterowanie urządzeniami Cast. Obejmują one łączność z urządzeniami Nest i wiemy, że od teraz nie będą musiały one znajdować się w tej samej sieci, co Chromecast. W ten sposób dostęp będzie oferowany szybciej.

Chromecast w koncu zachowa ustawienia dźwięku po restarcie

Do tej pory Chromecast nie był w stanie tego spamiętać. Każdy restart urządzenia powodował, że ustawienia dźwięku nie były zachowywane. Powracały wtedy do poziomu 100 proc. Niewielka zmiana wprowadzona przez Google powoduje, że teraz poziom będzie zachowany. Niewielka modyfikacja, ale jednak cieszy.



Przeczytaj także: 8 wskazówek do komunikatora Messenger

źródło