Xiaomi Mi TV Stick z Android TV zaprezentowany. Cena jest atrakcyjna

Xiaomi Mi TV Stick to tania przystawka z systemem Android TV, której premiera odbyła się dziś w Europie. Cena jest atrakcyjna i wiemy, że sprzęt można już kupić. Choć z nieoficjalnej dystrybucji. Na Starym Kontynencie Xiaomi Mi TV Stick oficjalnie ma zadebiutować w sierpniu. Zobaczmy, co sprzęt ma do zaoferowania.

Xiaomi Mi TV Stick z Android TV można już kupić w Polsce. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie jest to oficjalna dystrybucja. W Europie urządzenie zadebiutuje dopiero w sierpniu. Cena to 39,99 euro. Tak więc w Polsce pewnie będzie to 179 złotych. Właśnie w takiej cenie będzie można na dniach nabyć opaskę Mi Smart Band 5.

Xiaomi Mi TV Stick to małe urządzenie, które daje dostęp do całego ekosystemu platformy Android TV. Znajdziemy tu różne aplikacje, które można pobrać ze sklepu. Gadżet ma także wbudowaną funkcję Chromecasta. Obsługiwana rozdzielczość to Full HD+. Wiemy jednak, że istnieje też lepszy wariant z obsługą 4K UHD.

Ponadto Xiaomi Mi TV Stick ma pilota zdalnego sterowania z Bluetooth. Tam producent umieścił przyciski uruchamiające Netfliksa, Amazon Prime Video i Asystenta Google. W tej cenie urządzenie jest ciekawe i może tchnąć nowe życie w starszy telewizor. Dane techniczne przystawki Xiaomi Mi TV Stick znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi TV Stick – dane techniczne

obsługa obrazu w jakości 1080p (1920 x 1080 pikseli)

4-rdzeniowy procesor Amlogic S805Y (4 x Cortex-A53 1,2 GHz) z GPU Mali-450



1 GB pamięci operacyjnej RAM

8 GB pamięci flash na dane

złącze HDMI

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 4.2

pilot zdalnego sterowania

Asystent Google

wymiary 92,4 x 30,2 x 15,2 mm

waga 28,5 g

Android TV (9.0)

źródło