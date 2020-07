Samsung Galaxy Buds Live na renderach. Nowe słuchawki w trzech kolorach

Samsung Galaxy Buds Live to nowe słuchawki bezprzewodowe Koreańczyków, które zobaczymy w niedługim czasie. Tymczasem do sieci wyciekły oficjalne rendery. Na nich widać trzy kolory, które planuje producent. Będą to te same odcienie obudowy, które otrzymają smartfony Galaxy Note 20. Rzućmy sobie na to okiem.