Mi Band 4C to nowa opaska Xiaomi, która debiutuje w ofercie firmy. Urządzenie jest w rzeczywistości przebrandowanym modelem marki Redmi. Cena Xiaomi Mi Band 4C jest bardzo atrakcyjna i jest niższa od 100 złotych. Sprzęt ma 1,08-calowy ekranik oraz wbudowany pulsometr. Zobaczmy, co to urządzenie jeszcze oferuje.

Xiaomi Mi Band 4C to opaska, która już pojawiała się w przeciekach. Teraz doczekała się premiery w Malezji, gdzie cena została ustalona na poziomie 99 RM. To daje nam kwotę około 92 złotych. W Polsce, o ile się pojawi, będzie trochę droższa. W rzeczywistości jest to sprzęt Redmi ze zmienioną nazwą.

Xiaomi Mi Band 4C ma 1,08-calowy ekranik o rozdzielczości 128 x 220 pikseli i jasności do 200 nitów. Następnie mamy wbudowany pulsometr oraz moduł Bluetooth 5.0. Bateria ma pojemność 130 mAh i ma zapewnić na jednym naładowaniu około 14 dni normalnej pracy. Pełne ładowanie zajmuje około 2 godzin.

Ponadto Xiaomi Mi Band 4C ma obudowę, która jest odporna do 5 ATM (do 50 metrów w wodzie). Opaska jest także w stanie śledzić pięć różnych aktywności. Urządzenie waży 13 gramów. Na razie nie wiemy, kiedy spodziewać się go w Polsce. Dane techniczne opaski Xiaomi Mi Band 4C znajdziecie niżej.

Xiaomi Mi Band 4C – dane techniczne

1,08-calowy, kolorowy ekranik TFT o rozdzielczości 128 x 220 pikseli i jasności do 200 nitów



512 KB pamięci RAM

8 MB pamięci na dane

pulsometr

Bluetooth 5.0

złącze USB A

wodoszczelność 5 ATM

13 gramów

59 x 21 mm

bateria 130 mAh (do 14 dni pracy )

