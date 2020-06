Mi Band 4C to nowa opaska Xiaomi, którą pewnie zobaczymy w Europie wraz z Mi Band 5. W sieci pojawił się render i częściowa specyfikacja techniczna gadżetu. Jak jednak dobrze wiemy, w rzeczywistości jest to przebrandowane wearable Redmi. Po prostu Xiaomi wprowadzi sprzęt do sprzedaży w Europie pod inną nazwą.