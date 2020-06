Meizu Watch to kolejny smartwatch z systemem Wear OS od chińskiego producenta smartfonów. Nie będzie to jednak czyste oprogramowanie, a z autorską nakładką firmy Flyme for Watch. Smartwatch Meizu zostanie oficjalnie zaprezentowany w czwartym kwartale 2020 roku. Na jego temat wiadomo obecnie bardzo niewiele.

Meizu Watch to kolejny smartwatch, który zobaczymy w 2020 roku. Chińczycy idą w ślady za innymi firmami z rodzimego rynku, jak Xiaomi czy Oppo, które też wprowadziły już do oferty tego typu urządzenia. Wiemy, że sprzęt ma pracować pod kontrolą Flyme for Watch i najpewniej będzie to autorska nakładka na platformę Wear OS.

Dla przykładu Xiaomi w swoim zegarku sięgnęło po Wear OS i tam umieściło własną nakładkę MIUI. Natomiast Oppo zdecydowało się wykorzystać platformę AOSP. Jak to dokładnie będzie w przypadku Flyme for Watch, to przekonamy się z czasem. Firma na razie udostępniła tylko teaser, który widzicie poniżej.

Smartwatch Meizu Watch z Flyme for Watch w czwartym kwartale

Wiemy, że smartwatch Meizu Watch prędko nie zadebiutuje. Premiera planowana jest na czwarty kwartał 2020 roku. Tak więc na urządzenie trochę sobie jeszcze poczekamy. Powyższy teaser ujawnia nam jednak, że powinniśmy spodziewać się okrągłej tarczy. Na więcej informacji o tym zegarku będziemy musieli jeszcze poczekać.

