Apple Watch 6 to nowe smartwatche z watchOS 7, które powinny zadebiutować we wrześniu. Wygląda na to, że zostaną pozbawione ważnej funkcji, jaką jest Force Touch. Sugeruje to watchOS 7 beta dostępny dla deweloperów. Tak więc w Apple Watch series 6 to rozwiązanie zniknie, jak to było w przypadku 3D Touch w iPhone’ach.