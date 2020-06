Mi Band 5 NFC to nowa opaska Xiaomi, której sprzedaż rozpoczęła się w Chinach. Droższy wariant urządzenia wyprzedał się na pniu. Niedługo po starcie możliwości składania zamówień na stronie producenta nie było już co szukać. Cena Xiaomi Mi Band 5 NFC jest bardzo niska i to sprawiło, że gadżet był rozchwytywany.