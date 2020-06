Mi Band 5 to tania opaska Xiaomi, która dziś trafiła do sprzedaży. Na razie urządzenie można kupić w Chinach. Wiemy jednak, że w niedługim czasie Xiaomi Mi Band 5 trafi także do Europy. Na terenie państw Starego Kontynentu sprzedawana będzie jednak pod nieco inną nazwą. Cena gadżetu jest bardzo atrakcyjna.