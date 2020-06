Mi Band 5 to opaska Xiaomi, o której wiadomo bardzo wiele. Tajemnicą pozostawała cena, ale ta jest już znana. Sprzęt dostrzeżono na jednej ze stron. I tam pojawia się cena Xiaomi Mi Band 5, która jest niewiele wyższa względem poprzedniego wearable. Użytkownicy będą mogli liczyć na ciekawe usprawnienia.

Xiaomi Mi Band 5 jest już blisko. Firma ujawniła najważniejsze nowości. Tajemnicą pozostawała jeszcze cena. Do teraz, bo jeszcze przed oficjalną premierą te informacje też udało się uzyskać. Będzie to kwota tylko nieznacznie wyższa. W zasadzie tylko o 20 juanów względem poprzednika w wersji bez modułu NFC.

Cena Xiaomi Mi Band 5 w podstawowej wersji to tylko 189 juanów. Po przewalutowaniu daje nam to 105 złotych. Oczywiście, w Polsce będzie to wyższa kwota. Pewnie bliższa 200 złotym. Jednak i tak wydaje się być atrakcyjna. Poprzednia generacja wearable w Chinach debiutowała w kwocie od 169 juanów.

Cena Xiaomi Mi Band 5 NFC będzie niewiele wyższa

Oczywiście, sporo osób wypatruje modelu Xiaomi Mi Band 5 NFC, co na pewno nie dziwi. Wariant z modułem bezstykowym ma być dostępny globalnie. W końcu opaska pozwoli dokonywać płatności za zakupy nie tylko w Chinach. Tutaj cena nie jest jeszcze znana. Jednak w przypadku poprzednika była tylko o 50 juanów wyższa. Tak więc spodziewajmy się kwoty na poziomie 239 lub 249 juanów. Będzie dosyć tanio. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na jutrzejszą premierę.

Z szeroką ofertą produktów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Najlepsze triki i funkcje dla komunikatora WhatsApp

źródło