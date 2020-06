Galaxy Buds Plus i Galaxy Buds to słuchawki bezprzewodowe marki Samsung, które otrzymują użyteczny widżet. Dzięki niemu użytkownicy uzyskują dodatkowe opcje do kontrolowania urządzenia. W ten sposób można szybko włączyć tryb dźwięku ambient. Ponadto taki widżet dostępny jest w dwóch różnych odcieniach.

Samsung Galaxy Buds Plus i poprzednia wersja słuchawek bezprzewodowych Koreańczyków doczekały się przydatnej funkcji. Jest nią nowy widżet, który daje wygodny dostęp do kontrolowania gadżetu. Wygląda to całkiem ciekawie i zobaczmy, co w ten sposób można uzyskać.

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds Plus dostają po dwa nowe widżety. Widzicie je na załączonym niżej zrzucie ekranowym. Dostępne są one w dwóch motywach. Pierwszy pokazuje aktualny stan naładowania baterii poszczególnych słuchawek oraz etui ładującego. Drugi daje łatwy dostęp do trybu ambient dla dźwięku oraz umożliwia szybkie blokowanie touchpada. Nowe opcje są więc naprawdę użyteczne.

Widżet dla słuchawek Samsung Galaxy Buds (Plus) dostosowuje się do motywu

Warto też dodać, że wspomniany widżet ma specjalny przełącznik pozwalający na dostosowanie jego wyglądu do motywu wybranego na telefonie z One UI. Jeśli będzie to tryb ciemny, to element sam się dopasuje. Niestety, nowość nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich użytkowników słuchawek Galaxy Buds. To pewnie wkrótce ulegnie zmianie.

