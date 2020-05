Oppo Band, czyli alternatywa dla Xiaomi Mi Band 5, na nowych renderach

Oppo Band ma być ciekawą alternatywą dla Xiaomi Mi Band 5, którą zapewne zobaczymy wcześniej. W sieci pojawiły się rendery urządzenia. Na nich mamy okazję zobaczyć Oppo Band i w rzeczywistości będzie to gadżet podobny do wearable Xiaomi. Premiera musi być blisko. Wygląda na to, że sprzęt pojawi się przed Mi Band 5.

Oppo Band i Xiaomi Mi Band 5 to dwie niedrogie opaski, których premiery spodziewamy się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Oba urządzenia są obiektem przecieków. Wygląda na to, że premiera pierwszego gadżetu musi być nieodległa. Dostrzeżono go w jednym z chińskich sklepów i tam opublikowano rendery, które możecie obejrzeć poniżej. Cena czy specyfikacja na razie zostały ujawnione. Na te szczegóły trzeba będzie jeszcze poczekać.

Oppo Band i Xaomi Mi Band 5 będą podobnymi urządzeniami o zapewne podobnych funkcjach. Choć drugi gadżet może być w rzeczywistości trochę ciekawszy. Pierwsza opaska widoczna jest poniżej. Ma podłużny i kolorowy ekranik. Następnie mamy pulsometr, który widać po wewnętrznej stronie. W zasadzie jest to typowe wyposażenie.

Oppo Band prawdopodobnie przed Xiaomi Mi Band 5

Wygląda na to, że Oppo Band pojawi się szybciej od opaski Xiaomi Mi Band 5. Mamy oficjalne rendery, a tymczasem ten drugi gadżet jest tylko obiektem przecieków, choć trwają one od dłuższego czasu. Wygląda na to, że Oppo będzie chciało wprowadzić sprzęt na rynek w przyszłym miesiącu. Natomiast klienci wypatrujący opaski Xiaomi Mi Band 5 być może będą musieli poczekać do lipca.

